Щастливият Мартинес: Готови сме за нещо голямо!

Старши треньорът на Белгия Роберто Мартинес беше изключително развълнуван след историческата победа над Бразилия, която прати "червените дяволи" на полуфиналите на Мондиал 2018. Той не пропусна да похвали футболистите и уверено заяви, че отборът има сили за още подвизи по терените на Русия.

"Постигнахме запомняща се победа! Хората в Белгия отдавна не помнят такъв успех. Страната разполага с невероятно поколение. Смятам, че можем да продължим да ги радваме и да постигнем нещо наистина голямо", заяви Мартинес след двубоя в Казан.



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"Мачът днес беше много труден. Бразилците отново показаха този финес, който ги отличава. Ние обаче не се пречупихме нито за миг. Момчетата изпълниха указанията ми перфектно. Този тим е специален и сме по-сплотени от всякога", продължи Мартинес.



"Важно беше да спрем Неймар, Марсело и Коутиньо. Направихме го. Днес аз съм щай-щастливият човек. Това беше мач, в който значение имаше не само тактиката, но и вярата", добави селекционерът на белгийците.

ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ БРАЗИЛИЯ - БЕЛГИЯ

ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БРАЗИЛИЯ

ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БЕЛГИЯ