Бразилия на Тите за първи път се пропука два пъти и това се оказа фатално

Отборът на Бразилия за първи път допусна повече от един гол във вратата си под ръководството на Тите, което се оказа фатално. Южноамериканците отстъпиха с 1:2 на Белгия и се простиха с мечтата за титлата в Русия. Четвъртфиналът срещу "червените дяволи" от Мондиал 2018 година беше мач №26 за бившия треньор на Коринтианс, който имаше 20 победи, четири равенства и едно поражение. В тях "Селесао" имаше 19 "сухи" мрежи, а допуснатите голове бяха общо шест, но всичките шест в различни двубоя.

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На стадиона в Казан след 31 минути Белгия водеше с два гола, след като Фернандиньо си вкара автогол в 13-ата минута и Кевин де Бройне препарира Алисон в 31-ата минута.

Това се оказа достатъчно за тима Роберто Мартинес да съсипе мечтите на петкратните световни шампиони, които излетяха от турнира преди полуфиналите.

ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ БРАЗИЛИЯ - БЕЛГИЯ

ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БРАЗИЛИЯ

ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БЕЛГИЯ

ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018