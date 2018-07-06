Рекордьорите от Бразилия все по-често не стигат до медалите на Мондиал

Петкратният световен шампион Бразилия, който беше основен фаворит за спечелване на Мондиала в Русия, отпадна още на четвъртфинал. Интересното е, че "Селесао" отпада на тази фаза за пети път в своята история. Това се случва за трети път в последните четири световни първенства. "Златистите" бяха детронирани след последната си титла през 2006 година в Германия, след което стигнаха само до най-добрите осем през 2010 в ЮАР, а след като преди четири години се промъкна до полуфинал, на 21-то световно първенство отново не прескочиха четвъртфиналите.

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Първите два пъти, когато Бразилия отпадна на четвъртфинал, са в Швейцария през 1954 година и Мексико 1986 година.

Както е известно, бразилците са единственият отбор, който е играл на всичките 21 Мондиала.

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1954 в Швейцария

1986 в Мексико

2006 в Германия

2010 в ЮАР

2018 в Русия