БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Рекордьорите от Бразилия все по-често не стигат до медалите на Мондиал

06 юли 2018 | 22:57 - Обновена

Петкратният световен шампион Бразилия, който беше основен фаворит за спечелване на Мондиала в Русия, отпадна още на четвъртфинал. Интересното е, че "Селесао" отпада на тази фаза за пети път в своята история. Това се случва за трети път в последните четири световни първенства. "Златистите" бяха детронирани след последната си титла през 2006 година в Германия, след което стигнаха само до най-добрите осем през 2010 в ЮАР, а след като преди четири години се промъкна до полуфинал, на 21-то световно първенство отново не прескочиха четвъртфиналите.

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Първите два пъти, когато Бразилия отпадна на четвъртфинал, са в Швейцария през 1954 година и Мексико 1986 година.

Както е известно, бразилците са единственият отбор, който е играл на всичките 21 Мондиала.

Бразилия - Белгия 1:2@@@

ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ БРАЗИЛИЯ - БЕЛГИЯ
ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БРАЗИЛИЯ
ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БЕЛГИЯ

ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018


Всичките отпадания на Бразилия на четвъртфинал:
1954 в Швейцария
1986 в Мексико
2006 в Германия
2010 в ЮАР
2018 в Русия
Мондиал 2018
1/4 кръг, петък 6 юли
Бразилия
1:2краен резулат
Белгия
Стадион: Казан Арена
Съдия: Милорад Мажич
1
12
2
3
22
11
20
17
7
8
10
1
4
3
5
2
15
8
10
7
6
17
Тите
Роберто Мартинес
4-2-3-1
3-4-3
Титуляри
Алисон Алисон1 Тибо Куртоа1 Тибо Куртоа
Фагнер Фагнер22 Тоби Алдервейрелд2 Тоби Алдервейрелд
Тиаго Силва Тиаго Силва2 Венсан Компани4 Венсан Компани
Миранда Миранда3 Ян Вертонген5 Ян Вертонген
Марсело Марсело12 Тома Моние15 Тома Моние
Паулиньо Паулиньо15 Маруан Фелайни8 Маруан Фелайни
Фернандиньо Фернандиньо17 Аксел Витсел6 Аксел Витсел
Вилиан Вилиан19 Насер Шадли22 Насер Шадли
Филипе Коутиньо Филипе Коутиньо11 Кевин де Бройне7 Кевин де Бройне
Неймар Неймар10 Ромелу Лукаку9 Ромелу Лукаку
Габриел Жезус Габриел Жезус9 Еден Азар10 Еден Азар
Резерви
Дъглас Коста Дъглас Коста7 Юри Тилеманс17 Юри Тилеманс
Ренато Аугусто Ренато Аугусто8 Томас Вермаален3 Томас Вермаален
Роберто Фирмино Роберто Фирмино20
Фагнержълт картон Фагнер  90'
87' Ромелу Лукаку  Ромелу Лукакуизлиза
Юри Тилеманс  Юри Тилемансвлиза
Фернандиньожълт картон Фернандиньо  85'
83' Насер Шадли  Насер Шадлиизлиза
Томас Вермаален  Томас Вермааленвлиза
Ренато Аугустогол Ренато Аугусто  76'
Паулиньоизлиза Паулиньо  73'
Ренато Аугустовлиза Ренато Аугусто 
71' Тома Моние  Тома Мониежълт картон
Габриел Жезусизлиза Габриел Жезус  58'
Дъглас Коставлиза Дъглас Коста 
47' Тоби Алдервейрелд  Тоби Алдервейрелджълт картон
Вилианизлиза Вилиан  46'
Роберто Фирминовлиза Роберто Фирмино 
31' Кевин де Бройне  Кевин де Бройнегол
13' Фернандиньо  Фернандиньоавтогол
1 Голове 2
8 Ъглови удари 4
26 Центрирания 8
1 Засади 0
9 Точни удари 3
14 Тъчове 15
7 Неточни удари 4
5 Удари от вратата 11
59 Притежание на топката % 41
2 Жълти картони 2
8 Блокирани удари 1
3 Смени 2
1 Контра атаки 3
13 Извършени фалове 17
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
13'
0:1
Фернандиньо
 
31'
0:2
Кевин де Бройне
1:2
Ренато Аугусто
76'
 

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Източник Sportal.bg
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