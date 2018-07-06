Оскар Табарес се оттегля като селекционер на Уругвай

Селекционерът на Уругвай Оскар Табарес съобщи, че напуска националния отбор. 71-годишният специалист каза това малко след поражението с 0:2 от Франция на четвъртфиналите на Световното първенство.

"Днес моят договор с националния отбор изтече. Имах възможност да го продължа, но това няма да бъде справедливо. По такъв начин бих дал само храна на журналистите и не смятам да лобирам за оставането си", каза Табарес.

Бившият треньор на Милан води Уругвай на Световното първенство през 1990 година, след което се завърна начело на тима през 2006 година и го изведе до още три участия на Световни първенства - през 2010, 2014 и 2018 година.