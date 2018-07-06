Каранга: Бразилия ще бие с 2:0, Неймар и Коутиньо ще вкарат (видео)

"Бразилия е много силна в момента. Който се изправя срещу нея, го прави с респект и това е с основание, защото вижда с какви играчи разполага. Тите като треньор е отличен. Знае как да ръководи отбора. Мога само да го похваля, както и целия отбор. Голямата разлика е колективът. Играчите са много обединени и силни. Цялата страна очаква да вземем купата и да се сдобием с Шестата. Бразилия ще победи с голове на Неймар и Коутиньо", коментира Каранга.