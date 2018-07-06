БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Каранга: Бразилия ще бие с 2:0, Неймар и Коутиньо ще вкарат (видео)

06 юли 2018 | 20:36 - Обновена
Бразилският нападател на ЦСКА-София Фернандо Каранга засипа с похвали националния отбор на Бразилия, като заяви, че "селесао" ще победи Белгия тази вечер с голове на звездите си Неймар и Филипе Коутиньо.
"Бразилия е много силна в момента. Който се изправя срещу нея, го прави с респект и това е с основание, защото вижда с какви играчи разполага. Тите като треньор е отличен. Знае как да ръководи отбора. Мога само да го похваля, както и целия отбор. Голямата разлика е колективът. Играчите са много обединени и силни. Цялата страна очаква да вземем купата и да се сдобием с Шестата. Бразилия ще победи с голове на Неймар и Коутиньо", коментира Каранга.
Мондиал 2018
1/4 кръг, петък 6 юли
Бразилия
0:129 минута
Белгия
Betfair UK Sportsbook
4 3.5 1.9
1 x 2
Стадион: Казан Арена
Съдия: Милорад Мажич
1
12
2
3
22
11
19
17
15
9
10
1
4
5
2
15
8
10
7
6
22
9
Тите
Роберто Мартинес
4-2-3-1
3-4-3
Титуляри
Алисон Алисон1 Тибо Куртоа1 Тибо Куртоа
Фагнер Фагнер22 Тоби Алдервейрелд2 Тоби Алдервейрелд
Тиаго Силва Тиаго Силва2 Венсан Компани4 Венсан Компани
Миранда Миранда3 Ян Вертонген5 Ян Вертонген
Марсело Марсело12 Тома Моние15 Тома Моние
Паулиньо Паулиньо15 Маруан Фелайни8 Маруан Фелайни
Фернандиньо Фернандиньо17 Аксел Витсел6 Аксел Витсел
Вилиан Вилиан19 Насер Шадли22 Насер Шадли
Филипе Коутиньо Филипе Коутиньо11 Кевин де Бройне7 Кевин де Бройне
Неймар Неймар10 Ромелу Лукаку9 Ромелу Лукаку
Габриел Жезус Габриел Жезус9 Еден Азар10 Еден Азар
13' Фернандиньо  Фернандиньоавтогол
0 Голове 1
2 Ъглови удари 2
9 Центрирания 6
2 Точни удари 0
4 Тъчове 8
1 Неточни удари 3
3 Удари от вратата 0
55 Притежание на топката % 45
2 Блокирани удари 1
0 Контра атаки 1
3 Извършени фалове 6
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
4 3.5 1.9
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
13'
0:1
Фернандиньо
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
 Прочетена 636

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ван
(Гост) 1
отговор
06 юли 2018 | 21:21

Разбрала овца от кладенчова вода Рейтинг: 0 0

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играч на мача
  • Уругвай Франция
  • Бразилия Белгия

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