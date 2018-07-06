Гризман: Изпитавам огромно уважение към Уругвай

Голямата звезда на Франция Антоан Гризман коментира класирането на "петлите" на 1/2-финалите на Мондиал 2018. Днес французите победиха тима на Уругвай с 2:0, а нападателят на Атлетико Мадрид реализира второто попадение във вратата на Муслера.

"Не се радвах на гола си, защото когато започвах да играя футбол, моят треньор беше уругваец. Той ме научи на добрите и лошите неща във футбола. Затова имам огромен респект към страната Уругвай и към хората, които живеят там. Освен това част от играчите им са мои много добри приятели, така че щеше да бъде неуважително да се радвам пред тях. Мисля, че нормалното нещо бе да не празнувам гола си", коментира Гризман.