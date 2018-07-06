Ракитич: Разузнали сме подробно Русия

"Познавам всички играчи на Русия. Направихме разбор и ни запознаха с индивидуалните им качества. Анализирахме подробно играта на съперника. Русия е добър отбор, заслужи класирането си на четвъртфинал. Въпросът е ние да наложим своя стил на игра, ако искаме да продължим на полуфиналите", каза Ракитич.

"Не трябва да говорим толкова за съперника, важно е ние как ще се представим. Играем срещу домакина, ще бъде специален мач, надявам се да победим", коментира още Ракитич.