БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Дзаферович: Сегашното поколение е по-добро от това на Мондиал'98 (видео)

06 юли 2018 | 20:10 - Обновена
Бившият хърватски вратар на Берое Ваня Дзаферович заяви, че сегашното футболно поколение на Хърватия е по-добро от това, което достигна до 1/2-финалите на Мондиал 1998.
"Мисля, че сега имаме достатъчно добър отбор да направим добри резултати и поне да изравним това постижение, което направихме на Модиал 1998. Мисля, че като цяло това е по-доброто поколение. Модрич е най-добрият хърватски футболист за всички времена, защото има четири трофея от Шампионската лига. От друга страна, имаш Ракитич, Ковачич, Перишич, Брозович. Манджукич заслужава да направи един добър резултат. Мисля, че това е едно много добро поколение, което досега нямаше много късмет. Сега те са достатъчно зрели да зарадват цяла Хърватия и всички хора, които обичат такива отбори", коментира Дзаферович.
Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Русия
21:00предстои
Хърватия
Betfair UK Sportsbook
4 3.1 2.2
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
4 3.1 2.2
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
 Прочетена 1335

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Топчо
(Гост) 3
отговор
06 юли 2018 | 20:57

Тоя дето е писал статията да си проверява информацията преди да публикува нещата. Почти нямате статия без издънка. Срамота. Рейтинг: 0 0

фънк
(Гост) 2
отговор
06 юли 2018 | 20:26

пак ли тоя за тениса пише футболните статии Рейтинг: 0 0

Баболюб Кулезич
(Гост) 1
отговор
06 юли 2018 | 20:21

А кога точно е бил вратар Джаферович? Рейтинг: 8 0

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