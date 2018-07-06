Дзаферович: Сегашното поколение е по-добро от това на Мондиал'98 (видео)

Бившият хърватски вратар на Берое Ваня Дзаферович заяви, че сегашното футболно поколение на Хърватия е по-добро от това, което достигна до 1/2-финалите на Мондиал 1998.

"Мисля, че сега имаме достатъчно добър отбор да направим добри резултати и поне да изравним това постижение, което направихме на Модиал 1998. Мисля, че като цяло това е по-доброто поколение. Модрич е най-добрият хърватски футболист за всички времена, защото има четири трофея от Шампионската лига. От друга страна, имаш Ракитич, Ковачич, Перишич, Брозович. Манджукич заслужава да направи един добър резултат. Мисля, че това е едно много добро поколение, което досега нямаше много късмет. Сега те са достатъчно зрели да зарадват цяла Хърватия и всички хора, които обичат такива отбори", коментира Дзаферович.