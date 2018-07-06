Златко Далич: Руснаците ще играят толкова, колкото им позволим

"Имам план за мача. Ще се стараем да бъдем организирани и компактни в защита. Русия ще играе толкова, колкото ние им позволим. Ще опитаме да покажем най-добрия си футбол. Не може да си избираме съперника, дори и той да е домакинът на турнира. Чака ни голям мач. Моите футболисти са свикнали с гореща атмосфера по трибуните, все пак всяка седмица играят пред препълнени стадиони", коментира Далич.

Той добави, че тимът се е адаптирал към горещите температури в Сочи и именно това е била причината хърватите да пристигнат в града пет дни преди мача.

Селекционерът на Хърватия Златко Далич заяви, че отборът му ще опита да играе организирано и компактно в защита в предстоящия четвъртфинал на Мондиал 2018 срещу домакина Русия. Срещата е утре от 21.00 часа на стадион "Фишт" в Сочи.