БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Варан: Днес беше моят ден (видео)

06 юли 2018 | 19:34 - Обновена
Защитникът на Франция Рафаел Варан остана много доволен от попадението, което отбеляза при победата на неговия тим с 2:0 над Уругвай.
"Днес беше моят ден. Вкарах първия си гол на Световно първенство и запазихме чиста мрежа. Вече сме на 1/2-финал и не мога да искам нищо повече. Играх много важни мачове през сезона, но нищо не може да се сравни с последните два.Световното първенство е най-специалният турнир и се радвам, че вече сме на 1/2-финал" заяви Варан.
Мондиал 2018
1/4 кръг, петък 6 юли
Уругвай
0:2краен резулат
Франция
Стадион: Нижни Новгород
Съдия: Нестор Питаня
1
22
3
2
7
15
17
20
9
14
18
1
4
5
21
15
6
18
13
2
9
11
Оскар Табарес
Дидие Дешан
4-1-2-1-2
4-2-3-1
Титуляри
Фернандо Муслера Фернандо Муслера1 Юго Лорис1 Юго Лорис
Мартин Касерес Мартин Касерес22 Бенжамен Павар2 Бенжамен Павар
Хосе Хименес Хосе Хименес2 Рафаел Варан4 Рафаел Варан
Диего Годин Диего Годин3 Самюел Юмтити5 Самюел Юмтити
Диего Лаксалт Диего Лаксалт17 Люка Ернандес21 Люка Ернандес
Лукас Торейра Лукас Торейра14 Н'Голо Канте13 Н'Голо Канте
Нахитан Нандес Нахитан Нандес8 Пол Погба6 Пол Погба
Матиас Весино Матиас Весино15 Килиан Мбапе10 Килиан Мбапе
Родриго Бентанкур Родриго Бентанкур6 Антоан Гризман7 Антоан Гризман
Луис Суарес Луис Суарес9 Корентен Толисо12 Корентен Толисо
Кристиан Стуани Кристиан Стуани11 Оливие Жиру9 Оливие Жиру
Резерви
Кристиан Родригес Кристиан Родригес7 Стивън Нзонзи15 Стивън Нзонзи
Максимилиано Гомес Максимилиано Гомес18 Набил Фекир18 Набил Фекир
Урета Урета20 Усман Дембеле11 Усман Дембеле
90' Антоан Гризман  Антоан Гризманизлиза
Набил Фекир  Набил Фекирвлиза
88' Килиан Мбапе  Килиан Мбапеизлиза
Усман Дембеле  Усман Дембелевлиза
80' Корентен Толисо  Корентен Толисоизлиза
Стивън Нзонзи  Стивън Нзонзивлиза
Нахитан Нандесизлиза Нахитан Нандес  73'
Уретавлиза Урета 
Кристиан Родригесжълт картон Кристиан Родригес  69' Килиан Мбапе  Килиан Мбапежълт картон
61' Антоан Гризман  Антоан Гризмангол
Кристиан Стуаниизлиза Кристиан Стуани  59'
Максимилиано Гомесвлиза Максимилиано Гомес 
Родриго Бентанкуризлиза Родриго Бентанкур 
Кристиан Родригесвлиза Кристиан Родригес 
40' Рафаел Варан  Рафаел Варангол
Родриго Бентанкуржълт картон Родриго Бентанкур  38'
33' Люка Ернандес  Люка Ернандесжълт картон
0 Голове 2
4 Ъглови удари 3
33 Центрирания 21
4 Точни удари 2
24 Тъчове 24
5 Неточни удари 7
8 Удари от вратата 11
42 Притежание на топката % 58
2 Жълти картони 2
1 Блокирани удари 1
3 Смени 3
16 Извършени фалове 15
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
40'
0:1
Рафаел Варан
 
61'
0:2
Антоан Гризман
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Уругвай Франция
  • Бразилия Белгия

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