БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Бразилия - Белгия 0:1 след автогол - гледайте тук!

06 юли 2018 | 21:11 - Обновена

Отборите на Бразилия и Белгия играят срещата помежду си от 1/4-финала на световното първенство при резултат 0:1. В 13-ата минута Фернандиньо си отбеляза автогол. Двубоят е на "Казан Арена", а съдия е Милорад Мажич.

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Селекционерът на "селесао" Тите обяви още вчера футболистите, на които ще заложи. На вратата е Алисон, а в защита ще действат Фагнер, Тиаго Силва, Жоао Миранда и Марсело, който се завръща сред титулярите, след като пропусна осминафинала с Мексико. Фернандиньо заема мястото на наказания Каземиро, а другите в средата на терена са Паулиньо и Филипе Коутиньо. Въпреки че още няма гол на турнира, Габриел Жезус отново ще започне от първата минута. Звездата Неймар и Вилиан допълват офанзивното трио на Бразилия.

Белгийците направиха драматичен обрат от 0:2 срещу Япония и авторът на победния гол Насер Шадли заслужи да е титуляр днес. Той ще действа отляво в халфовата линия за сметка на Яник Ферейра-Караско. Отдясно ще играе Тома Мюние, а Аксел Витсел и Кевин де Бройне ще си партнират в центъра. Най-близо до тарана Ромелу Лукаку ще са Еден Азар и Дрис Мертенс, а тримата централни защитници пред Тибо Куртоа ще са Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд и капитанът Венсан Компани.

Първата ситуация в мача бе на сметката на Белгия, като във 2-ата минута Кевин де Бройне опита далечен удар по земя, който мина покрай вратата.

Бразилия обаче можеше да открие резултата, като при един корнер Тиаго Силва стреля към вратата от неудобна позиция отблизо и нацели гредата.

Белгия обаче отговори с опасна контраатака, завършила с неточен изстрел на Насер Шадли.

След това в 12-ата минута Фелаини бе намерен от Де Бройне пред наказателното поле, но ударът му не се получи никак добре и след рикошет мина покрай вратата. При последвалия корнер обаче топката бе центрирана към първата греда, където Фернандиньо действа неразчетено и си отбеляза автогол.

В 19-ата минута Филипе Коутиньо отправи далечен изстрел, но Тибо Куртоа бе заел добра позиция и уверено улови.

В 26-ата минута вратарят на Белгия трябваше отново да се намесва решително след мощен удар на Марсело.

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ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ БРАЗИЛИЯ - БЕЛГИЯ
ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БРАЗИЛИЯ
ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БЕЛГИЯ

ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018

Мондиал 2018
1/4 кръг, петък 6 юли
Бразилия
0:129 минута
Белгия
Betfair UK Sportsbook
4 3.5 1.9
1 x 2
Стадион: Казан Арена
Съдия: Милорад Мажич
1
12
2
3
22
11
19
17
15
9
10
1
4
5
2
15
8
10
7
6
22
9
Тите
Роберто Мартинес
4-2-3-1
3-4-3
Титуляри
Алисон Алисон1 Тибо Куртоа1 Тибо Куртоа
Фагнер Фагнер22 Тоби Алдервейрелд2 Тоби Алдервейрелд
Тиаго Силва Тиаго Силва2 Венсан Компани4 Венсан Компани
Миранда Миранда3 Ян Вертонген5 Ян Вертонген
Марсело Марсело12 Тома Моние15 Тома Моние
Паулиньо Паулиньо15 Маруан Фелайни8 Маруан Фелайни
Фернандиньо Фернандиньо17 Аксел Витсел6 Аксел Витсел
Вилиан Вилиан19 Насер Шадли22 Насер Шадли
Филипе Коутиньо Филипе Коутиньо11 Кевин де Бройне7 Кевин де Бройне
Неймар Неймар10 Ромелу Лукаку9 Ромелу Лукаку
Габриел Жезус Габриел Жезус9 Еден Азар10 Еден Азар
13' Фернандиньо  Фернандиньоавтогол
0 Голове 1
2 Ъглови удари 2
9 Центрирания 6
2 Точни удари 0
4 Тъчове 8
1 Неточни удари 3
3 Удари от вратата 0
55 Притежание на топката % 45
2 Блокирани удари 1
0 Контра атаки 1
3 Извършени фалове 6
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
4 3.5 1.9
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
13'
0:1
Фернандиньо
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
 Прочетена 14689

Добави коментар ›› Коментари (6)

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Благой
(Гост) 6
отговор
06 юли 2018 | 21:15

Гоооооллллллл Белгияяяяяяяяя Рейтинг: 2 0

кк
(Гост) 5
отговор
06 юли 2018 | 20:55

На полуфинала ще има отбор с буквата Б - БЕЛГИЯ Рейтинг: 3 0

Благой
(Гост) 4
отговор
06 юли 2018 | 20:46

Айдеее Белгияя Рейтинг: 3 0

e.ksk
(Гост) 3
отговор
06 юли 2018 | 20:41

brazil I neymar ole.ole Рейтинг: 0 6

ai
(Гост) 2
отговор
06 юли 2018 | 20:41

forever brazil Рейтинг: 0 5

akula
(Гост) 1
отговор
06 юли 2018 | 20:41

brazill Рейтинг: 0 5

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играч на мача
  • Уругвай Франция
  • Бразилия Белгия

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