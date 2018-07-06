|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Бразилия - Белгия 0:1 след автогол - гледайте тук!06 юли 2018 | 21:11 - Обновена
Отборите на Бразилия и Белгия играят срещата помежду си от 1/4-финала на световното първенство при резултат 0:1. В 13-ата минута Фернандиньо си отбеляза автогол. Двубоят е на "Казан Арена", а съдия е Милорад Мажич.
Селекционерът на "селесао" Тите обяви още вчера футболистите, на които ще заложи. На вратата е Алисон, а в защита ще действат Фагнер, Тиаго Силва, Жоао Миранда и Марсело, който се завръща сред титулярите, след като пропусна осминафинала с Мексико. Фернандиньо заема мястото на наказания Каземиро, а другите в средата на терена са Паулиньо и Филипе Коутиньо. Въпреки че още няма гол на турнира, Габриел Жезус отново ще започне от първата минута. Звездата Неймар и Вилиан допълват офанзивното трио на Бразилия.
Ready for another big game?— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 6 юли 2018 г.
Yeah, so are we.
Here are the teams for #BELBRA! #WorldCup pic.twitter.com/09MMe3507S
Белгийците направиха драматичен обрат от 0:2 срещу Япония и авторът на победния гол Насер Шадли заслужи да е титуляр днес. Той ще действа отляво в халфовата линия за сметка на Яник Ферейра-Караско. Отдясно ще играе Тома Мюние, а Аксел Витсел и Кевин де Бройне ще си партнират в центъра. Най-близо до тарана Ромелу Лукаку ще са Еден Азар и Дрис Мертенс, а тримата централни защитници пред Тибо Куртоа ще са Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд и капитанът Венсан Компани.
The teams have arrived in Kazan for #BRABEL!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 6 юли 2018 г.
Where are you watching the game tonight?
TV listings https://t.co/xliHcxWvEO
Бразилия обаче можеше да открие резултата, като при един корнер Тиаго Силва стреля към вратата от неудобна позиция отблизо и нацели гредата.
Белгия обаче отговори с опасна контраатака, завършила с неточен изстрел на Насер Шадли.
След това в 12-ата минута Фелаини бе намерен от Де Бройне пред наказателното поле, но ударът му не се получи никак добре и след рикошет мина покрай вратата. При последвалия корнер обаче топката бе центрирана към първата греда, където Фернандиньо действа неразчетено и си отбеляза автогол.
В 19-ата минута Филипе Коутиньо отправи далечен изстрел, но Тибо Куртоа бе заел добра позиция и уверено улови.В 26-ата минута вратарят на Белгия трябваше отново да се намесва решително след мощен удар на Марсело.
ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ БРАЗИЛИЯ - БЕЛГИЯ
ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БРАЗИЛИЯ
ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БЕЛГИЯ
|Титуляри
|Алисон
|1
|1
|Тибо Куртоа
|Фагнер
|22
|2
|Тоби Алдервейрелд
|Тиаго Силва
|2
|4
|Венсан Компани
|Миранда
|3
|5
|Ян Вертонген
|Марсело
|12
|15
|Тома Моние
|Паулиньо
|15
|8
|Маруан Фелайни
|Фернандиньо
|17
|6
|Аксел Витсел
|Вилиан
|19
|22
|Насер Шадли
|Филипе Коутиньо
|11
|7
|Кевин де Бройне
|Неймар
|10
|9
|Ромелу Лукаку
|Габриел Жезус
|9
|10
|Еден Азар
|13'
|Фернандиньоавтогол
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
Източник Sportal.bg
|Прочетена 14689
(Гост) 6
отговор
Гоооооллллллл Белгияяяяяяяяя Рейтинг: 2 0
(Гост) 5
отговор
На полуфинала ще има отбор с буквата Б - БЕЛГИЯ Рейтинг: 3 0
(Гост) 4
отговор
Айдеее Белгияя Рейтинг: 3 0
(Гост) 3
отговор
brazil I neymar ole.ole Рейтинг: 0 6
(Гост) 2
отговор
forever brazil Рейтинг: 0 5
(Гост) 1
отговор
brazill Рейтинг: 0 5