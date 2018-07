Бразилия - Белгия 0:1 след автогол - гледайте тук!

Отборите на Бразилия и Белгия играят срещата помежду си от 1/4-финала на световното първенство при резултат 0:1. В 13-ата минута Фернандиньо си отбеляза автогол. Двубоят е на "Казан Арена", а съдия е Милорад Мажич.

Селекционерът на "селесао" Тите обяви още вчера футболистите, на които ще заложи. На вратата е Алисон, а в защита ще действат Фагнер, Тиаго Силва, Жоао Миранда и Марсело, който се завръща сред титулярите, след като пропусна осминафинала с Мексико. Фернандиньо заема мястото на наказания Каземиро, а другите в средата на терена са Паулиньо и Филипе Коутиньо. Въпреки че още няма гол на турнира, Габриел Жезус отново ще започне от първата минута. Звездата Неймар и Вилиан допълват офанзивното трио на Бразилия.

Here are the teams for #BELBRA!