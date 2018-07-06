Бразилия - Белгия 0:1 след автогол - гледайте тук!

Отборите на Бразилия и Белгия играят срещата помежду си от 1/4-финала на световното първенство при резултат 0:1. В 13-ата минута Фернандиньо си отбеляза автогол. Двубоят е на "Казан Арена", а съдия е Милорад Мажич.

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Селекционерът на "селесао" Тите обяви още вчера футболистите, на които ще заложи. На вратата е Алисон, а в защита ще действат Фагнер, Тиаго Силва, Жоао Миранда и Марсело, който се завръща сред титулярите, след като пропусна осминафинала с Мексико. Фернандиньо заема мястото на наказания Каземиро, а другите в средата на терена са Паулиньо и Филипе Коутиньо. Въпреки че още няма гол на турнира, Габриел Жезус отново ще започне от първата минута. Звездата Неймар и Вилиан допълват офанзивното трио на Бразилия.

Ready for another big game?



Yeah, so are we.



Here are the teams for #BELBRA! #WorldCup pic.twitter.com/09MMe3507S — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 6 юли 2018 г.

Белгийците направиха драматичен обрат от 0:2 срещу Япония и авторът на победния гол Насер Шадли заслужи да е титуляр днес. Той ще действа отляво в халфовата линия за сметка на Яник Ферейра-Караско. Отдясно ще играе Тома Мюние, а Аксел Витсел и Кевин де Бройне ще си партнират в центъра. Най-близо до тарана Ромелу Лукаку ще са Еден Азар и Дрис Мертенс, а тримата централни защитници пред Тибо Куртоа ще са Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд и капитанът Венсан Компани.

The teams have arrived in Kazan for #BRABEL!



Where are you watching the game tonight?



TV listings https://t.co/xliHcxWvEO — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 6 юли 2018 г.

Първата ситуация в мача бе на сметката на Белгия, като във 2-ата минута Кевин де Бройне опита далечен удар по земя, който мина покрай вратата.

Бразилия обаче можеше да открие резултата, като при един корнер Тиаго Силва стреля към вратата от неудобна позиция отблизо и нацели гредата.

Белгия обаче отговори с опасна контраатака, завършила с неточен изстрел на Насер Шадли.

След това в 12-ата минута Фелаини бе намерен от Де Бройне пред наказателното поле, но ударът му не се получи никак добре и след рикошет мина покрай вратата. При последвалия корнер обаче топката бе центрирана към първата греда, където Фернандиньо действа неразчетено и си отбеляза автогол.

В 19-ата минута Филипе Коутиньо отправи далечен изстрел, но Тибо Куртоа бе заел добра позиция и уверено улови.

В 26-ата минута вратарят на Белгия трябваше отново да се намесва решително след мощен удар на Марсело.

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ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ БРАЗИЛИЯ - БЕЛГИЯ

ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БРАЗИЛИЯ

ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БЕЛГИЯ

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