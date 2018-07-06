БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ФИФА глобява повече за нелицензирани напитки, отколкото за знамена със свастики

06 юли 2018 | 16:51 - Обновена
Световното първенство по футбол в Русия достигна до един от най-куриозните си моменти. Оказа се, че ФИФА налага по-големи глоби за използването на нелицензирани напитки, отколкото за знамена с нацистки символи. Така футболната федерация на Хърватия бе глобена със 70 000 швейцарски франка, защото играчите на тима са пили различни от избраните от ФИФА напитки преди продълженията на мача с Дания, докато Руската футболна федерация отнесе наказание от едва 10 000 франка заради привърженици със знаме с надпис "Хайл Хитлер".
Освен това вратарят на хърватите Даниел Субашич бе официално предупреден от ФИФА, след като показа фланелка с лика на починал преди 10 години негов съотборник, докато старши треньорът на Сърбия Младен Кръстаич бе глобен със само 5 000 франка заради думите си, че съдията на мача с Швейцария Феликс Брих трябва да бъде изправен пред военен трибунал. Коментар по въпроса с глобите направи и бившият футболен съдия Маркус Мерк. Германецът заяви, че "санкциите на дисциплинарния комитет са разочароващи и неподходящи."
Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Русия
21:00предстои
Хърватия
Betfair UK Sportsbook
4.4 3.2 2.1
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
4.4 3.2 2.1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

Още по темата
Източник Sportal.bg
 Прочетена 2618

Коментирай



Няма коментари.


›› Видео

Вальо Михов: Неймар ме мина и мен по симулации
Руснак готов да вика за Англия срещу Русия

›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония
играч на мача
  • Швеция Англия
  • Русия Хърватия

Двубоите на деня

На живо Студио "Трето полувреме" преди 1/4-финала Швеция - Англия

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки