БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Черчесов: Срещу Хърватия трябва да покажем индивидуални качества и отборна игра

06 юли 2018 | 15:39 - Обновена
Черчесов: Срещу Хърватия трябва да покажем индивидуални качества и отборна игра
Отборът на Хърватия ще играе според ситуацията в мача срещу Русия на четвъртфиналите на световното първенство по футбол. Това заяви селекционерът на руския тим Станислав Черчесов на пресконференцията преди утрешния двубой в Сочи.

"Ясно е, че хърватите играят различен футбол. Срещата започва от 0:0 и в хода на мача те ще действат според ситуацията. Все пак това са елиминации, тук най-важното е резултатът. Мисля, че те ще променят тактиката си. Трябва да вземем предвид това и да бъдем готови за всички ситуации. Ще акцентираме върху това вниманието на играчите", каза Черчесов.

"Не може да отделиш специално внимание на един играч. На всяка позиция те разполагат с добри футболисти, трябва да обърнем внимание на всеки от тях. Знаем, че този отбор е на високо ниво и има класа. За да играем успешно срещу тях, трябва да покажем индивидуални качества и отборна игра", добави руският селекционер.
Черчесов не разкри детайли около тактиката на тима и около състава за съботния мач.

"Няма да говоря за това, което ще направим утре. Трябва да вземем под внимание нюансите на хърватите. Имаме време преди мача, за да определим състоянието на всеки футболист, трябва да се консултираме с медицинския щаб и да направим заключения. В крайна сметка срещата е утре от 21:00, имаме достатъчно време", заяви Черчесов.

Той добави, че подкрепата на президента на Русия Владимир Путин е допълнителна мотивация за футболистите по време на световното първенство.

"Владимир Путин вече ми звъня няколко пъти, приятно ни е, че имаме подкрепата на държавата. Футболистите знаят това и за тях е допълнителна мотивация", коментира Станислав Черчесов.
Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Русия
21:00предстои
Хърватия
Betfair UK Sportsbook
4.4 3.2 2.1
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
4.4 3.2 2.1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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играч на мача
  • Швеция Англия
  • Русия Хърватия

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