Гарет Саутгейт: Отборът ще бъде още по-силен след две години

Англия пристигна без абсолютно никакви очаквания на световното първенство в Русия, но сега има добра възможност да се класира възможно най-напред в турнира. Целта пред футболистите е да играят на високо ниво, заяви мениджърът на английския отбор Гарет Саутгейт.

Островитяните се изправят срещу Швеция на четвъртфиналите в събота и имат реални шансове да се доберат до челната четворка.

"Нашият отбор ще бъде много по-добър след две години и ще има много повече опит. Може би няма да получим тази възможност отново, но съм горд от начина, по който играят нашите момчета. Опасно е да започнем да се пазим. Футболистите ще бъдат подготвени да рискуват в този мач, но това не гарантира силно представяне", коментира Саутгейт пред АйТиВи Нюз.

"За нас е привилегия хората да отидат щастливи на работа. Футболът може да обедини нашата страна и може да направи разлика в живота на хората. Искаме да носим радост и наслада", каза още Гарет Саутгейт. А

На осминафиналите англичаните отстраниха драматично Колумбия след изпълнение на дузпи.