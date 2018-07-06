БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Уругвай - Франция е сблъсък на един куп клубни съотборници

06 юли 2018 | 14:00
Предстоящият първи четвъртфинален сблъсък на Световното първенство между Франция и Уругвай е изпълнен със съперничества между съотборници в европейските клубни грандове. Цели 11 от ключовите футболисти на “петлите” и урусите играят заедно, а още няколко са в едни и същи шампионати.

Най-много приятелства между съперниците идват от Атлетико (Мадрид) - Диего Годин, Хосе Мария Хименес и Антоан Гризман и Люка Ернандес играят от години под ръководството на Диего Симеоне. Годин е истински ментор на Ернандес, а в същото време е скъп приятел на Гризман и кръстник на дъщеря му.

Блес Матюиди играе само от един сезон заедно с Родриго Бентанкур в Ювентус, но е изключително впечатлен от качествата на уругваеца, и то на такава крехка футболна възраст.

Единсон Кавани вероятно ще пропусне двубоя, но ще се види с колегите си от Пари Сен Жермен Алфонс Ареола, Преснел Кимпембе и Килиан Мбапе. Също така Луис Суарес и Самюел Юмтити ще пренесат приятелството си от играта в Барселона в съперничество на терена с националните си отбори.

Централният защитник на Реал Мадрид Рафаел Варан пък знае отлично какво е да се изправиш срещу Суарес и Юмтити от изданията на “Ел Класико”.

Последният мач между Франция и Уругвай е от Мондиал 2010 (0:0) и от тогавашните състави в Русия играят Хюго Лорис, Фернандо Муслера, Мартин Силва, Макси Перейра, Суарес, Годин, Кавани и Мартин Касерес.
Мондиал 2018
1/4 кръг, петък 6 юли
Уругвай
0:1почивка
Франция
Betfair UK Sportsbook
14 4.5 1.3
1 x 2
Стадион: Нижни Новгород
Съдия: Нестор Питаня
1
22
3
2
15
17
6
8
11
9
14
1
4
5
12
21
6
13
2
9
7
10
Оскар Табарес
Дидие Дешан
4-1-2-1-2
4-2-3-1
Титуляри
Фернандо Муслера Фернандо Муслера1 Юго Лорис1 Юго Лорис
Мартин Касерес Мартин Касерес22 Бенжамен Павар2 Бенжамен Павар
Хосе Хименес Хосе Хименес2 Рафаел Варан4 Рафаел Варан
Диего Годин Диего Годин3 Самюел Юмтити5 Самюел Юмтити
Диего Лаксалт Диего Лаксалт17 Люка Ернандес21 Люка Ернандес
Лукас Торейра Лукас Торейра14 Н'Голо Канте13 Н'Голо Канте
Нахитан Нандес Нахитан Нандес8 Пол Погба6 Пол Погба
Матиас Весино Матиас Весино15 Килиан Мбапе10 Килиан Мбапе
Родриго Бентанкур Родриго Бентанкур6 Антоан Гризман7 Антоан Гризман
Луис Суарес Луис Суарес9 Корентен Толисо12 Корентен Толисо
Кристиан Стуани Кристиан Стуани11 Оливие Жиру9 Оливие Жиру
40' Рафаел Варан  Рафаел Варангол
Родриго Бентанкуржълт картон Родриго Бентанкур  38'
33' Люка Ернандес  Люка Ернандесжълт картон
0 Голове 1
2 Ъглови удари 2
11 Центрирания 16
4 Точни удари 1
7 Тъчове 16
2 Неточни удари 3
3 Удари от вратата 4
42 Притежание на топката % 58
1 Жълти картони 1
0 Блокирани удари 1
7 Извършени фалове 9
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
14 4.5 1.3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
40'
0:1
Рафаел Варан
Снимка: ©Getty Images

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ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ
Редактор отдел "Спорт"		 Прочетена 6335

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