Табарес: При този аржентински съдия никога не сме печелили

Селекционерът на Уругвай Оскар Табарес не пожела да разкрие дали звездата на урусите Единсон Кавани ще вземе участие в така важния 1/4-финал срещу тима на Франция . Футболистът на ПСЖ получи контузия в двубоя с Португалия от 1/8-финалите на Мондиала и е много вероятно да не попадне в състава на Табарес за двубоя с “петлите”. Специалистът коментира и избора на аржентинец за главен съдия на срещата.

“Няма да повдигам темата за Кавани отново. Дадох достатъчно информация за състоянието му и не смятам да се повтарям пред вас. Ще разберете дали той ще бъде титуляр съвсем скоро. Никога не съм обсъждал избора на реферите, но сега ме питат, защото той е аржентинец. Според мен това е случайност. Никога не сме печелили, когато арбитър е бил Нестор Питана. Той е добър и опитен съдия. Това е всичко", коментира Табарес.