БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Камата за Уругвай - Франция: Дано да няма голяма изненада

06 юли 2018 | 13:29 - Обновена
Българската футболна легенда Христо Стоичков сподели очакванията си за предстоящите първи две 1/4-финални срещи от Мондиал 2018. Първият полуфиналист на Световното първенство в Русия ще бъде определен в мача между Уругвай и Франция, който започва днес в 17,00 часа българско време в Нижни Новгород.
“Франция е фаворит, естествено. По-добър отбор, по-обигран отбор. Но пък от другата страна имаме един отбор, който вече 8 години играе почти в един и същ състав. Това, че Кавани няма да бъде на разположение (на селекционера Оскар Табарес) може да бъде най-голямата загуба за Уругвай. Един нападател, който показа качествата си, заедно с Луис Суарес, но на този етап няма да може да участва в днешния двубой", коментира за БНТ Стоичков.
Да се надяваме, че ще стане един хубав двубой. Французите са един отбор с много голяма динамика, с ясни критерии какво трябва да се направи. От другата страна пък е отбор, който има здрава защита. Двамата централни бранители на Уругвай играят вече много време заедно, а са съотборници и в Атлетико Мадрид. Уругвуай е балансиран отбор, ще видим дали няма да се уплашат да задържат топката, да имат повече разигравания, да провокират френския отбор да бяга повече и да хаби сили", продължи Камата. "Но видяхме, че много изненади се получиха на това световно първенство. Да се надяваме, че тук няма да има голяма изненада”, завърши носителят на “Златната топка” за 1994 година.
Мондиал 2018
1/4 кръг, петък 6 юли
Уругвай
17:00предстои
Франция
Betfair UK Sportsbook
4.5 3.1 2.04
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
4.5 3.1 2.04
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

Още по темата
Източник Sportal.bg
 Прочетена 5809

Коментирай



Няма коментари.


›› Видео

Дешан отличи Бентанкур от състава на Уругвай
Ето съставите на Уругвай и Франция
Стоичков за Уругвай - Франция: Да се надяваме, че няма да се стигне до изненада

›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония
играч на мача
  • Уругвай Франция
  • Бразилия Белгия

Двубоите на деня

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки