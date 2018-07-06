Камата за Уругвай - Франция: Дано да няма голяма изненада

Българската футболна легенда Христо Стоичков сподели очакванията си за предстоящите първи две 1/4-финални срещи от Мондиал 2018. Първият полуфиналист на Световното първенство в Русия ще бъде определен в мача между Уругвай Франция , който започва днес в 17,00 часа българско време в Нижни Новгород.

“Франция е фаворит, естествено. По-добър отбор, по-обигран отбор. Но пък от другата страна имаме един отбор, който вече 8 години играе почти в един и същ състав. Това, че Кавани няма да бъде на разположение (на селекционера Оскар Табарес) може да бъде най-голямата загуба за Уругвай. Един нападател, който показа качествата си, заедно с Луис Суарес , но на този етап няма да може да участва в днешния двубой", коментира за БНТ Стоичков.

Да се надяваме, че ще стане един хубав двубой. Французите са един отбор с много голяма динамика, с ясни критерии какво трябва да се направи. От другата страна пък е отбор, който има здрава защита. Двамата централни бранители на Уругвай играят вече много време заедно, а са съотборници и в Атлетико Мадрид. Уругвуай е балансиран отбор, ще видим дали няма да се уплашат да задържат топката, да имат повече разигравания, да провокират френския отбор да бяга повече и да хаби сили", продължи Камата. "Но видяхме, че много изненади се получиха на това световно първенство. Да се надяваме, че тук няма да има голяма изненада”, завърши носителят на “Златната топка” за 1994 година.