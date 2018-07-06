БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Хърватска сексбомба точи лиги по английски национал (галерия)

06 юли 2018 | 12:18 - Обновена
Хърватска сексбомба точи лиги по английски национал (галерия)
Хърватската сексбомба Нивес Целзиус има специална причина да иска “шахматистите” и Англия да “танцуват” на полуфиналите на Световното първенство по футбол. Моделът на “Плейбой” смята ас на “Трите лъва” за най-сладкия играч в Русия.

“Истински се наслаждавам, когато гледам Англия. Забелязах Рубен Лофтъс-Чийк точно преди Мондиала. Влюбих се в него от пръв поглед. Затова реших, че англичаните ще бъдат сред моите фаворити”, заяви Нивес Целзиус в интервю за “Сън”.
“Мисля че, Рубен е най-сладкият футолист на това първенство. Единственият му недостатък е, че е твърде млад. Аз си търся готин, забавен и умен спортист за гадже”, добави 36-годишната хърватка по адрес на Лофтъс-Чийк.

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Jul 2, 2018 at 5:32am PDT

Руфъс Лофтъс-Чийк е на 22 години и определено има с какво да спечели симпатиите на атрактивната брюнетка. След признанието си Нивес със сигурност ще привлече голям брой фенове от Острова. Освен това има шанс нейното желание за Световното да се сбъдне. Ако Англия победи Швеция, “Трите лъва” ще се класират за полуфиналите на шампионата, където ще очакват победителя от мача Хърватия - Русия.

Нивес Целзиус има таен план@@@

Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Швеция
17:00предстои
Англия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
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играч на мача
  • Уругвай Франция
  • Бразилия Белгия

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