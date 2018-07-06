Хърватска сексбомба точи лиги по английски национал (галерия)

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Jul 2, 2018 at 5:32am PDT

Руфъс Лофтъс-Чийк е на 22 години и определено има с какво да спечели симпатиите на атрактивната брюнетка. След признанието си Нивес със сигурност ще привлече голям брой фенове от Острова. Освен това има шанс нейното желание за Световното да се сбъдне. Ако Англия победи Швеция, “Трите лъва” ще се класират за полуфиналите на шампионата, където ще очакват победителя от мача Хърватия - Русия.

Хърватската сексбомба Нивес Целзиус има специална причина да иска “шахматистите” и Англия да “танцуват” на полуфиналите на Световното първенство по футбол. Моделът на “Плейбой” смята ас на “Трите лъва” за най-сладкия играч в Русия.“Истински се наслаждавам, когато гледам Англия. Забелязах Рубен Лофтъс-Чийк точно преди Мондиала. Влюбих се в него от пръв поглед. Затова реших, че англичаните ще бъдат сред моите фаворити”, заяви Нивес Целзиус в интервю за “Сън”.“Мисля че, Рубен е най-сладкият футолист на това първенство. Единственият му недостатък е, че е твърде млад. Аз си търся готин, забавен и умен спортист за гадже”, добави 36-годишната хърватка по адрес на Лофтъс-Чийк.