Новак Джокович разкри кой отбор ще подкрепи в мача Русия - Хърватия

В събота Хърватия среща на четвъртфиналите домакина Русия, а същия ден Новак играе с Кайл Едмънд.

Най-добрият сръбски тенисист Новак Джокович е известен като голям фен на футбола. Затова не е изненадващо, че той гледа повечето мачове от Мондиал 2018.“Разбира се, че следя Световното, макар след отпадането на Сърбия да правя това по-малко, призна Ноле, който вече е в третия кръг на “Уимбълдън”. - Сега моите пристрастия са за Хърватия. Не знам кой е фаворитът за титлата, но знам кой бих искал да видя в битката за трофея.”