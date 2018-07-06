Близо 300 000 искат преиграване на мача Колумбия - Англия

278 000 човека вече са подписали петицията с искане за преиграване на мача Колумбия - Англия (1:1, 3:4 след дузпи). Авторът на петицията посочва многобройните грешки, допуснати от главния съдия на срещата Майк Гайгер и отправя искане към ФИФА да обърне внимание на епизодите с назначената дузпа за “Трите лъва” и отменения гол на Карлос Бака в допълнителното време на мача.