БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Англия няма нужда от трима централни защитници в мача със шведите, смята Алърдайс

06 юли 2018 | 10:06 - Обновена
Англия няма нужда от трима централни защитници в мача със шведите, смята Алърдайс
Бившият мениджър на английския национален отбор Сам Алърдайс препоръча на наследника си Гарет Саутгейт да не излиза срещу Швеция с трима централни защитници. Англичаните играят четвъртфинал утре на стадиона в Самара срещу скандинавския тим, чието участие на този етап от Световното първенство по футбол се приема като изненада.

"Ако аз съм треньор на отбора, много сериозно ще помисля върху промяна на тактиката. Бих махнал единия от защитниците. Ако извадиш Киърън Трипиър от състава, можеш да поставиш Кайл Уокър на десния фланг. Напълно възможно е да се направи и обратното - Трипиър да остане в състава. Няма нужда да играеш срещу Швеция с трима централни защитника. И с двама отлично ще се справим, а освободеното място ще го дам на човек от халфовата линия или дори ще започна с трима нападатели. Мисля, че може да се получи", казва Алърдайс, цитиран от сайта talkSPORT.

Мачът е утре от 17.00 часа българско време на стадиона в Самара. Швеция отстрани с минималното 1:0 Швейцария, а англичаните се промъкнаха след успех с дузпи над Колумбия. A

Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Швеция
17:00предстои
Англия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Уругвай Франция
  • Бразилия Белгия

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