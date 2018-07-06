Нежният допинг на Бенжамен Павар (галерия)

A post shared by Rachel Legrain-Trapani (@racheltrapani) on Jul 1, 2018 at 3:09am PDT





ГАЛЕРИЯ С ОЩЕ СНИМКИ НА РАШЕЛ ЛЬОГРЕН ВИЖТЕ ТУК!!! Интересното е, че изкузителната французойка е на 29 години, а десният бек е на 22. Рашел е “Мис Франция 2007” и има дете от друг футболист - Аурелиен Капуе.

Десният защитник на Франция Бенжамен Павар се радва на нежен допинг по време на Мондиала в Русия. Бранителят, изиграл страхотен мач срещу Аржентина (4:3), подплатен с красив гол, е подкрепян от своята половинка Рашел Льогрен, бивша “Мис Франция”. Тя бе на трибуните в Казан, а след победата му се обясни в любов със снимка в “Инстаграм”.Очаква се тя да бъде и в Нижни Новгород, където днес “петлите” се изправят срещу Уругвай.