Кмет пожела да намалят работния ден

Владимир Пано, кметът на Нижни Новгород, призова предприятията в града да намалят работното време в събота предвид важния мач Русия - Хърватия.



Градоначалникът е обзет от футболните емоции, след като “Сборная” стигна до четвъртфиналите на Мондиала и желанието му е повече сънародници да имат възможността да станат свидетели на важния сблъсък с “шахматистите”.



“Бих призовал ръководителите на компаниите да разгледат възможността за намаляване на работния ден, обясни Панов. Тази практика се използва в почти всички грасове домакини на световното първенство. По този начин те ще имат време да се приберат по домовете си за срещата с Хърватия.”