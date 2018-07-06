БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Хамилтън си взе почивен ден в очакване на английски финал в Москва

06 юли 2018 | 08:53 - Обновена
Хамилтън си взе почивен ден в очакване на английски финал в Москва
Шампионът Люис Хамилтън възнамерява да присъства на финала на Световното първенство по футбол в Русия, ако Англия стигне до него. Пилотът на “Мерцедес” дори иска да види неговите сънародници срещу Швеция, но през този уикенд трябва да кара на "Силвърстоун" в състезание от календара на Формула 1.

"Каква ли ще бъде глобата, ако пропусна пресконференцията в събота след квалификациите? Може да опитам. Дали мога да преговарям? Искам да гледам този мач. Онзи ден ми се наложи да гледам Англия по телефона, но поне видях нещо", каза той преди Гран при на Великобритания.

Съботната квалификация завършва точно с началото на мача на англичаните в Самара, но най-бързите трима са задължени да говорят пред медиите. И Хамилтън очаква да бъде един от тях.

"За следващата неделя обаче съм си взел почивен ден, защото искам да бъда в Русия и да подкрепям отбора", добави той.
Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Швеция
17:00предстои
Англия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Уругвай Франция
  • Бразилия Белгия

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