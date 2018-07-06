Хамилтън си взе почивен ден в очакване на английски финал в Москва

"За следващата неделя обаче съм си взел почивен ден, защото искам да бъда в Русия и да подкрепям отбора", добави той.

Шампионът Люис Хамилтън възнамерява да присъства на финала на Световното първенство по футбол в Русия, ако Англия стигне до него. Пилотът на “Мерцедес” дори иска да види неговите сънародници срещу Швеция, но през този уикенд трябва да кара на "Силвърстоун" в състезание от календара на Формула 1."Каква ли ще бъде глобата, ако пропусна пресконференцията в събота след квалификациите? Може да опитам. Дали мога да преговарям? Искам да гледам този мач. Онзи ден ми се наложи да гледам Англия по телефона, но поне видях нещо", каза той преди Гран при на Великобритания.Съботната квалификация завършва точно с началото на мача на англичаните в Самара, но най-бързите трима са задължени да говорят пред медиите. И Хамилтън очаква да бъде един от тях.