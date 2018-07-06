Ще разбие ли Франция "бетона" на Уругвай?

Отборите на Франция Уругвай ще определят първия полуфиналист на Мондиал 2018 днес от 17 часа на стадиона в Нижний Новгород.

По-късно вечерта е и вторият 1/4-финал от програмата за деня между големия фаворит за титлата Бразилия Белгия . Победителите от двата мача ще се изправят съответно един срещу друг в битката за място на финала.

И двата отбора излязоха от групите без загуба. В 1/8-финалите Франция изхвърли Аржентина с 4:3 след впечатляващ мач, в който тийнейджърът Килиан Мбапе отбеляза два гола. “Петлите” показват тенденция на подобряване на представянето с всеки изминал мач на първенството и гледат с оптимизъм преди 1/4-финала.

Уругвай от своя страна елиминира европейския шампион Португалия с 2:1, като попадението на Пепе в 55-ата минута е единственото, допуснато във вратата на “селесте” на този Мондиал.

Срещу солидната защита на южноамериканците този път обаче ще се изправи впечатляващото офанзивно трио Антоан Глизман - Оливие Жиру - Килиан Мбапе.

Кристиан Стуани. Южноамериканците понесоха тежък удар, след като загубиха звездния си нападател Единсон Кавани поради контузия. Все пак същуствува минимален шанс той да се появи в игра. По-вероятно е обаче от първата минута партньор в атаката на Луис Суарес да бъде бившия нападател на Мидълзбро

Проблемите пред Дидие Дешан са свързани с наказания Блез Матюиди, като се очаква на негово място да играе Корентен Толисо

Двата тима се изправят един срещу друг на световни финали за четвърти път в историята си, но за първи път това се случва във фазата на елиминациите. Последните две срещи бяха през 2002 и 2010 година, като и двата мача завършиха 0:0. Единствената победа на Уругвай в официален мач е от 1966 година, когато южноамериканците печелят с 2:1. Пез 2013 година двата тима играят контрола в Монтевидео, спечелена от домакините с 1:0. Франция също записва успех над Уругвай в приятелски мач - 2:0 в далечната 1985 година.

На книга Франция е фаворит срещу Уругвай, макар и да среща трудности срещу този съперник в исторически план.Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксалт, Нандес, Торейра, Весино, Бентанкур, Суарес, Стуани.Франция: Лорис, Ернандес, Юмтити, Варан, Павар, Толисо, Канте, Погба, Гризман, Жиру, Мбапе.