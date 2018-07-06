БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Ще разбие ли Франция "бетона" на Уругвай?

06 юли 2018 | 06:37 - Обновена
Отборите на Франция и Уругвай ще определят първия полуфиналист на Мондиал 2018 днес от 17 часа на стадиона в Нижний Новгород.
По-късно вечерта е и вторият 1/4-финал от програмата за деня между големия фаворит за титлата Бразилия и Белгия. Победителите от двата мача ще се изправят съответно един срещу друг в битката за място на финала.
На книга Франция е фаворит срещу Уругвай, макар и да среща трудности срещу този съперник в исторически план.
И двата отбора излязоха от групите без загуба. В 1/8-финалите Франция изхвърли Аржентина с 4:3 след впечатляващ мач, в който тийнейджърът Килиан Мбапе отбеляза два гола. “Петлите” показват тенденция на подобряване на представянето с всеки изминал мач на първенството и гледат с оптимизъм преди 1/4-финала.
Уругвай от своя страна елиминира европейския шампион Португалия с 2:1, като попадението на Пепе в 55-ата минута е единственото, допуснато във вратата на “селесте” на този Мондиал.
Срещу солидната защита на южноамериканците този път обаче ще се изправи впечатляващото офанзивно трио Антоан Глизман - Оливие Жиру - Килиан Мбапе.
Южноамериканците понесоха тежък удар, след като загубиха звездния си нападател Единсон Кавани поради контузия. Все пак същуствува минимален шанс той да се появи в игра. По-вероятно е обаче от първата минута партньор в атаката на Луис Суарес да бъде бившия нападател на Мидълзбро Кристиан Стуани.
Проблемите пред Дидие Дешан са свързани с наказания Блез Матюиди, като се очаква на негово място да играе Корентен Толисо.
Двата тима се изправят един срещу друг на световни финали за четвърти път в историята си, но за първи път това се случва във фазата на елиминациите. Последните две срещи бяха през 2002 и 2010 година, като и двата мача завършиха 0:0. Единствената победа на Уругвай в официален мач е от 1966 година, когато южноамериканците печелят с 2:1. Пез 2013 година двата тима играят контрола в Монтевидео, спечелена от домакините с 1:0. Франция също записва успех над Уругвай в приятелски мач - 2:0 в далечната 1985 година.

Вероятни състави:

Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксалт, Нандес, Торейра, Весино, Бентанкур, Суарес, Стуани.

Франция: Лорис, Ернандес, Юмтити, Варан, Павар, Толисо, Канте, Погба, Гризман, Жиру, Мбапе.
Мондиал 2018
1/4 кръг, петък 6 юли
Уругвай
17:00предстои
Франция
Betfair UK Sportsbook
4.59 3.1 2.04
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
4.59 3.1 2.04
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Уругвай Франция
  • Бразилия Белгия

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