Матео Ковачич поднови тренировки

Отборът на Хърватия тренира в пълен състав два дни преди четвъртфиналния мач от световното първенство по футбол срещу домакините от Русия, предава ТАСС.

Полузащитникът Матео Ковачич също се подготвя с останалите си съотборници. Той получи контузия на рамото по време на мача с Дания на осминафиналите на 1 юли.

Първите 15 минути от тренировката на хърватите бяха открити за медиите. Двубоят между Хърватия и Русия е на 7 юли на стадион "Фиш" в Сочи.