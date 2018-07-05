БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Роберто Мартинес: Уважаваме Бразилия, но не се страхуваме

05 юли 2018 | 22:54 - Обновена
Селекционерът на Белгия Роберто Мартинес заяви, че неговите футболисти няма да бъдат уплашени от мача с Бразилия на четвъртфинал на Световното първенство и ще се борят с всички сили за място на полуфинал.
"Това е голяма възможност, не можеш да го скриеш. А ако се опиташ да го скриеш, значи си глупав човек, заяви Мартинес на пресконференция на Казан Арена. Ние сме толкова готови, колкото трябва да бъдем. През последните две години работихме за този момент.
"Като погледнете световната ранглиста, Бразилия е на 2-о място, а ние сме на 3-о. Знаем кои сме, няма проблеми с това. Знаем и тежестта на тази среща. "Разликата между нас и между Бразилия е, че те са печелили Световното първенство, знаят пътя до този успех, а ние- не сме. Предшествениците на тези футболисти са го правили, това наслагва друг манталитет.
Обективно гледаме на ситуацията. Утре ще бъде много важен мач, допълни Мартинес, който след това беше попитан дали Белгия има предимства над бразилците и какви точно са те.
"Ние имаме различни тактически варианти за мача. Главното е играчите да са готови за мача психологически. Но мачът с Япония показа, че момчетата се намират в добро разположение на духа. Ако искаме да спечелим утре, трябва да бъдем напълно съсредоточени. Но при всичката тежест на мача, ние трябва да играем с удоволствие, а не да се страхуваме. За Белгия този мач е голямо събитие, но то е защото до тук свършихме страхотна работа и си заслужихме това място.
"Но в предишните четири мача направихме грешки, които не бива да се повтарят. Това са нашите уроци. Срещу Япония проявихме характер. Играчите трябва да показват, че имат огромно желание. За силните индивидуалности като Неймар в бразилския отбор и Азар при Червените дяволи, испанският специалист отбеляза: Неймар притежава уникална техника и практически винаги може да изостри атаката. С него трябва да се играе много плътно, близо до него.
Пак казвам: уважаваме бразилския отбор, но не се страхуваме от него. Нашият отбор не е само Еден Азар. Радвам му се, когато го гледам как играе, но ние сме отбор, а не индивидуалности. Мартинес отхвърли темата дали ще бъде нов треньор на испанския национален отбор. Името му се завъртя в медиите след отпадането на Ла Фурия от отбора на домакините на осминафиналите.
"Вие си имате ваша работа, да пишете, а аз моя, обърна се специалистът към журналиста, задал му въпроса. Сега се настройваме за мача с Бразилия.
Мондиал 2018
1/4 кръг, петък 6 юли
Бразилия
21:00предстои
Белгия
Betfair UK Sportsbook
2.15 3.4 3.75
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
2.15 3.4 3.75
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Уругвай Франция
  • Бразилия Белгия

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