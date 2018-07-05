БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Табарес: Ще разберете за Кавани утре

05 юли 2018 | 20:42 - Обновена
Табарес: Ще разберете за Кавани утре
Националният селекционер на Уругвай Оскар Табарес не иска да се спекулира със здравословното състояние на нападателя Единсон Кавани ден преди четвъртфинала на Световното първенство с Франция. Той отказа да коментира дали ще играе или няма да играе голмайсторът на урусите.

Кавани получи контузия в осминафиналния мач с Португалия (2:1) и беше заменен, след като преди това вкара и двата гола. По-късно се изясни, че авторът на три попадения в четири мача на турнира има мускулна травма на левия крак. В четвъртък футболистът на Пари Сен Жермен тренираше по индивидуална програма.

"След тази контузия, разбира се, че се разстрои. За нас той е много важен футболист, който до тук игра прекрасно на първенството. След като се контузи, той започна да работи за възстановяването си. Иска да си реализира мечтите и прави всичко, за да се случи това, заяви още опитният специалист.

ФРА

"Смятам, че дадохме достатъчно информация за контузията му в няколко прессъобщения по-рано през седмицата. Не искам да участвам в игрите на медиите, след 24 часа ще разберете всичко. Ние не се крием, просто не искаме да се създават никакви слухове.

"Много хора говорят, че се преструваме. Но това не е вярно. Не сме се опитали и за минута. Ние искаме да играем, да играем честно и да спечелим. Не искаме слухове, така че се извинявам на всички, но това е всичко за момента по темата Кавани.

Журналисти на пресконференцията пък коментираха, че ако Кавани все пак не започне като титуляр, мястото му ще бъде заето от Кристиан Стуани.

ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018
Мондиал 2018
1/4 кръг, петък 6 юли
Уругвай
17:00предстои
Франция
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4.59 3.1 2.04
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
4.59 3.1 2.04
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Уругвай Франция
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