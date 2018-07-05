БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Лорис се готви за дузпи срещу Уругвай

05 юли 2018 | 20:17 - Обновена
Лорис се готви за дузпи срещу Уругвай
Капитанът и вратар на Франция Юго Лорис очаква "голяма борба" срещу Уругвай на четвъртфиналите на световното първенство. "Ще бъде много различен мач, отколкото този срещу Аржентина", добави Лорис.

"Уругвай може би е отборът с най-силна защита на световното първенство, но Франция също трябва да играе чудесно в отбрана, ако иска да спечели четвъртфиналния мач", каза още вратарят.

ФРА

Лорис заяви, че в този мач има огромен залог и затова няма място за грешки. "Това е мач, който ще бъде решен на малките детайли. Не можем да си позволим да им позволяваме да стигат до лесни ъглови удари, свободни удари или нещо подобно близо до наказателното поле, защото те са много опасни там. Франция трябва да е в най-доброто си състояние", коментира вратарят.

Отборът на Уругвай е допуснал само един гол в четири мача от началото на световното първенство в Русия.  Юго Лорис заяви, че се подготвя и за евентуални дузпи в мача срещу Уругвай. "При дузпите трябва да имаш и малко късмет, но е и нещо, за което можеш да се подготвиш. Това не се отнася само за вратаря, а и за футболистите, които бият дузпи", добави френският национал.

ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018
Мондиал 2018
1/4 кръг, петък 6 юли
Уругвай
17:00предстои
Франция
Betfair UK Sportsbook
4.59 3.1 2.04
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
4.59 3.1 2.04
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Уругвай Франция
  • Бразилия Белгия

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