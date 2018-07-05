БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Дидие Дешан: Уругвай е повече от Кавани

05 юли 2018 | 20:13 - Обновена
Дидие Дешан: Уругвай е повече от Кавани
Франция се подготвя за двубоя срещу Уругвай "с или без" Единсон Кавани. Това заяви селекционерът на тима Дидие Дешан преди утрешния четвъртфинален мач между двата тима от Мондиал 2018. Кавани тренира днес и се надява да се възстанови от травмата си на прасеца, но дали ще играе ще стане ясно в последния момент. Дешан обаче заяви, че Уругвай има алтернативи, като Кристиан Родригес и Кристиан Стуани, които ще дадат различни опции без да се компрометира техния стил.

"Аз подготвям моя отбор за Уругвай, в който играе Кавани, но дали той ще бъде на терена ще знаем може би час преди мача", добави селекционерът на Франция. "Оскар Табарес има и други възможности, а аз също подготвих моя отбор за различни опции. Ако Кавани не играе, това няма да промени стила на Уругвай", каза още Дешан.

ФРА

Старши треньорът подчерта изключителните качества на Уругвай в защита и бързия им контраатакуващ стил.  "Родриго Бентанкур в средата е играч, който е доста бърз, докато Суарес и Кавали имат "отлична връзка" в предни позиции", коментира Дешан.

Франция, световен шампион от 1998 година, победи Аржентина с 4:3 на осминафиналите в мач, в който Килиан Мбапе отбеляза два гола. "Този отбор на Уругвай в много различен от Аржентина. Ще трябва да сме търпеливи, но ще трябва да покажем и други качества", каза още Дешан.

Треньорът няма да може да използва Блес Матюиди, който е наказан заради натрупани жълти картони, но не пожела да разкрие кой ще го замени срещу Уругвай.

ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018
Мондиал 2018
1/4 кръг, петък 6 юли
Уругвай
17:00предстои
Франция
Betfair UK Sportsbook
4.59 3.1 2.04
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
4.59 3.1 2.04
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Уругвай Франция
  • Бразилия Белгия

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