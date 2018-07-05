БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Тайната на силната защита на Бразилия

05 юли 2018 | 18:44 - Обновена
Тимът на Бразилия очарова с почти перфектната си игра в защита на Световното първенство. За четири мача на финалите досега “селесао” е допуснал съперниците да отправят само пет удара в очертанията на вратата. А общо след идването на Тите за селекционерът отборът е допуснал едва шест гола. Един от асистентът на Тите - Клебер Шавиер, който е част от щабовете му от 17 години насам, очерта основите на успеха в отбрана:

1. Зонова защита
Практикуваме зонова защита през цялото време, дори и при статичните положения. Това е в основата на всичко. Благодарение на отбраняването в зона ние сме най-дисциплинираният отбор в турнира. Правим много малко нарушения - по 9 на мач.

2. Тотална преса
Има три фази, докато се отбраняваме: висока преса, преса в центъра и преса в задни позиции. Общо взето нагаждаме пресата си спрямо съперника, като обикновено корекциите са свързани с пресирането в половината на противника.

3. Атака, докато се защитаваме
Когато е време да играем нашата си игра - играем, но когато трябва да се отбраняваме, се отбраняваме; това е балансът при нас. Когато тимът тръгне в нападение, го прави по начин, че да не се оголи отзад и да бъде хванат в крачка. На това му викаме “атака, докато се защитаваме”. И по този начин, докато се отбраняваме, сме в позиция веднага да си върнем притежанието на топката, ако сме я изгубили.

4. Напълно ясна концепция
Основните хора от щаба на Тите са заедно от дълго време насам. Тактическите варианти на Бразилия не са били съставени набързо. “Това е типично за нас - заедно сме още от времето в Коринтианс (2004 г.). Имаме ясни идеи и ги вкарваме в практика. Следваме си основни принципи, независимо дали работим в клубен или национален тим.  
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5. Силата на комуникацията
Ако примерно Неймар играе в неделя за Пари Сен Жермен, а в понеделник се присъединява към лагера ни, още с влизането си в съблекалнята той ще има на телефона си съобщение с определени снимки, които да му дадат да разбере какво му предстои. Разполагаме с футболисти, които са толкова класни, че разбират всичко от първия път.
Мондиал 2018
1/4 кръг, петък 6 юли
Бразилия
21:00предстои
Белгия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
 Прочетена 2011

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играч на мача
  • Уругвай Франция
  • Бразилия Белгия

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