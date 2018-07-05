Капитанът на Бразилия срещу Белгия: Опитват се да скрият страха си от нас

Бразилският защитник Жоао Миранда смята, че Белгия се опитва да прикрие страха, който изпитва преди четвъртфиналната среща на Световното първенство. Той отговори така по повод коментарите на Венсан Компани от белгийския отбор за мача с Бразилия. Компани каза, че в белгийския отбор не са си загубили съня заради това, че ще играят с петкратните световни шампиони за място на полуфинала.

"Ние знаем, че всички тези приказки са опити да ни провокират и да скрият страха си от нашия отбор. Това е начин да покажат, че си вярват и да си прикрият страха си. Но ти трябва да се подготвиш, за да играеш, особено срещу бразилския национален отбор, добави бранителят на Интер (Милано).

"Лидер като Компани трябва да показва увереност пред съотборниците си, точно както го правят повечето от опитните футболисти пред своите съотборници. Нормално е, заяви още футболистът, който ще бъде за втори път с лентата на това Световно първенство. Той вече беше избран и срещу Сърбия да изведе съотборниците си.