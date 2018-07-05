Треньорът на Бразилия: Неймар прави даже повече, отколкото искам от него

Селекционерът на Бразилия Тите се надява отборът му да вдигне още нивото и да излезе краен победител в предстоящия четвъртфинал на Мондиал 2018 срещу Белгия

"Имаме футболисти, които умеят да играят разнообразно и да поставят под напрежение съперника. Можем да вкарваме голове от различни ситуации. Първият гол срещу Мексико беше след многоходова акция, а другият след скоростна контраатака. В последната третина на игрището Неймар , Дъглас Коста, Вилиан и Жезус са много опасни един на един. Надявам се срещу Белгия да вдигнем още нивото", коментира Тите на пресконференцията преди мача.

Левият халф-бек Марсело , който пропусна осминафинала срещу Мексико заради контузия, е възстановен и се завръща в състава.

"Марсело имаше проблеми, но вече е наред и се завръща. На негово място Фелипе Луис се справи отлично и също е добра опция. Всеки път като погледна към пейката си казвам "Господи, имам страхотни играчи", каза още Тите.

Треньорът похвали Неймар за себераздаването и формата му след лечението на контузия. "Неймар много се труди след тежката травма. Той плати голяма цена, за да се възстанови и да бъде тук с нас. Той е супериграч и бързо се завърна в игра. Неймар играе на максимума. Той дриблира, връща се в защита, освобождава пространства за съотборниците си. Дори не съм искал да върши толкова неща. Но той е част от колектива и иска да бъде в помощ на отбора", каза Тите.

"Трябва да подходим с хладен разум и горещо сърце. Ние сме Бразилия, от нас винаги се очаква много. Главният проблем е напрежението. Надявам се да не се стига до изпълнение на дузпи. Такива загуби са трудни за преодоляване. Искаше ми се мачовете да не се решават с дузпи. Но ние тренираме този елемент, трябва да сме готови и за подобна развръзка", каза още Тите.