БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Треньорът на Бразилия: Неймар прави даже повече, отколкото искам от него

05 юли 2018 | 17:18
Селекционерът на Бразилия Тите се надява отборът му да вдигне още нивото и да излезе краен победител в предстоящия четвъртфинал на Мондиал 2018 срещу Белгия.
"Имаме футболисти, които умеят да играят разнообразно и да поставят под напрежение съперника. Можем да вкарваме голове от различни ситуации. Първият гол срещу Мексико беше след многоходова акция, а другият след скоростна контраатака. В последната третина на игрището Неймар, Дъглас Коста, Вилиан и Жезус са много опасни един на един. Надявам се срещу Белгия да вдигнем още нивото", коментира Тите на пресконференцията преди мача.
Левият халф-бек Марсело, който пропусна осминафинала срещу Мексико заради контузия, е възстановен и се завръща в състава.
"Марсело имаше проблеми, но вече е наред и се завръща. На негово място Фелипе Луис се справи отлично и също е добра опция. Всеки път като погледна към пейката си казвам "Господи, имам страхотни играчи", каза още Тите.
Треньорът похвали Неймар за себераздаването и формата му след лечението на контузия. "Неймар много се труди след тежката травма. Той плати голяма цена, за да се възстанови и да бъде тук с нас. Той е супериграч и бързо се завърна в игра. Неймар играе на максимума. Той дриблира, връща се в защита, освобождава пространства за съотборниците си. Дори не съм искал да върши толкова неща. Но той е част от колектива и иска да бъде в помощ на отбора", каза Тите.
"Трябва да подходим с хладен разум и горещо сърце. Ние сме Бразилия, от нас винаги се очаква много. Главният проблем е напрежението. Надявам се да не се стига до изпълнение на дузпи. Такива загуби са трудни за преодоляване. Искаше ми се мачовете да не се решават с дузпи. Но ние тренираме този елемент, трябва да сме готови и за подобна развръзка", каза още Тите.
Мондиал 2018
1/4 кръг, петък 6 юли
Бразилия
21:00предстои
Белгия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Уругвай Франция
  • Бразилия Белгия

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