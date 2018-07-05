Саутгейт: Нямаме добър баланс срещу Швеция, защото сме ги подценявали

Мачът срещу Швеция ще бъде "много труден", заяви английският национален селекционер Гарет Саутгейт преди четвъртфинала от световното първенство по футбол в Русия. Неговият тим надви Колумбия след дузпи в първата среща от директните елиминации и ако отстрани скандинавците следващият съперник ще бъде Русия или Хърватия.

"Швеция е отбор, който уважавам безкрайно. Нямаме добър баланс срещу тях и според мен това е така, защото винаги сме ги подценявали. Те имат добри футболисти и имат определен стил. Много е трудно да се играе срещу тях. Като отбор са много по-силни, отколкото като индивидуалности", каза той. Англия и Швеция имат два мача на световни първенства, като и двата са завършили с равенства. Като цяло обаче англичаните имат само две победи от последните 15 срещи помежду им.