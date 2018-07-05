БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Саутгейт: Нямаме добър баланс срещу Швеция, защото сме ги подценявали

05 юли 2018 | 16:55 - Обновена
Мачът срещу Швеция ще бъде "много труден", заяви английският национален селекционер Гарет Саутгейт преди четвъртфинала от световното първенство по футбол в Русия. Неговият тим надви Колумбия след дузпи в първата среща от директните елиминации и ако отстрани скандинавците следващият съперник ще бъде Русия или Хърватия.
"Швеция е отбор, който уважавам безкрайно. Нямаме добър баланс срещу тях и според мен това е така, защото винаги сме ги подценявали. Те имат добри футболисти и имат определен стил. Много е трудно да се играе срещу тях. Като отбор са много по-силни, отколкото като индивидуалности", каза той. Англия и Швеция имат два мача на световни първенства, като и двата са завършили с равенства. Като цяло обаче англичаните имат само две победи от последните 15 срещи помежду им.
Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Швеция
17:00предстои
Англия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

Още по темата
Източник Sportal.bg
 Прочетена 985

Коментирай



Няма коментари.


›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония
играч на мача
  • Уругвай Франция
  • Бразилия Белгия

Двубоите на деня

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки