Капитанът на Швеция пропуска раждането на детето си, за да играе срещу Англия

Капитанът на националния отбор на Швеция Андреас Гранквист ще пропусне раждането на детето си, за да играе в събота срещу Англия на четвъртфиналите на световното първенство по фубол в Русия. Съпругата на защитника трябваше да роди второто им дете във вторник, един ден след победата на Швеция над Швейцария с 1:0 на осминафиналите.

33-годишният Гранквист заяви, че със съпругата му да подготвени за тази ситуация. "Планирам да остана тук и да играя срещу Англия. Моята съпруга е силен човек и бяхме наясно с всичко това още преди началото на световното първенство. Нищо не се е променило. Няма да пропусна четвъртфинала", заяви шведския национал.

Гранквист не е единственият играч, който стана баща по време на Мондиала. Полузащитникът Фабиан Делф се завърна в Англия, за да присъства на раждането на третото си дете. Защитникът на Дания Йонас Кнудсен също се прибра в родината си, за да види дъщеря си, която се роди три седмици преждевременно.