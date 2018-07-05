БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Премиър лийг над всички по голмайстори на Мондиал 2018

05 юли 2018 | 16:02 - Обновена
146 попадения са отбелязани досега на Световното първенство по футбол, а 10 от тях са автоголове (подобрен рекорд от Франция ’98, когато са 6). Ако вземем предвид останалите 136, то английската Премиър лийг е водач по голмайстори, като 37 от въпросните попадения са отбелязани от играчи, подвизаващи се в първо ниво на футбола на Острова.

Втора по този показател е Примера дивисион с 35, следвани от френската Лига 1 с 14, германската Бундеслига с 12, руската Премиер лига с 9, италианската Серия А с 8 и други.

Головете преди 1/4-финалите на Мондиал 2018, разпределени между местните първенства:

Премиър лийг - 37 (Тотнъм 10, Манчестър Юнайтед - 7, Манчестър Сити - 4, Ливърпул - 3, Уест Бромич Албиън - 2, Челси, Арсенал, Евертън, Саутхемптън, Уотфорд, Уест Хам, Стоук Сити, Хъдърсфийлд - 1)
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Примера дивисион - 35 (Барселона - 10, Реал Мадрид - 9, Атлетико (Мадрид) - 6, Виляреал - 4, Ейбар - 2, Селта, Реал Сосиедад, Малага, Севиля - 1)
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Лига 1 - 14 (Пари Сен Жермен - 10, Рен - 2, Монако, Тулуза - 1)
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Бундеслига - 13 (Борусия (Дортмунд) - 3, Хофенхайм, РБ Лайпциг - 2, Айнтрахт, Вердер, Борусия (Мьонхенгладбах), Аугсбург, Кьолн, Щутгарт - 1)
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Руска Премиер лига - 9 (ЦСКА (Москва) - 3, Краснодар, Арсенал (Тула) - 3)
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Серия А - 8 (Ювентус - 2, Наполи, Рома, Интер, Фиорентина, Торино, Болоня - 1)
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Чемпиъншип - 3 (Астън Вила - 2, Фулъм - 1)

Местно първенство на Саудитска арабия - 3 (Ал Хилал, Ал Насър, Ал Етифак - 1)

Турско първенство - 3 (Бешикташ - 2, Малатяспор - 1)

Белгийско първенство - 2 (Гент, Еупен - 1)

Мейджър Лийг Сокър - 2 (Лос Анджелис, Ванкувър Уайткапс - 1)

По 1 гол от гръцкото (Олимпиакос), холандското (ПСВ Айндховен), мексиканското (Пачука), бразилското (Фламенго), аржентинското (Ривър Плейт), гватемалското (Мунисипал), китайското (Гуанджоу Евъргранде) и германската Втора Бундеслига (Фортуна Дюселдорф)
Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Швеция
17:00предстои
Англия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ
Редактор отдел "Спорт"		 Прочетена 2531

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играч на мача
  • Уругвай Франция
  • Бразилия Белгия

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