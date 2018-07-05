БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Победите на Англия носят пари на местната икономика

05 юли 2018 | 16:03 - Обновена
Победите на Англия носят пари на местната икономика
Силното представяне на Англия и достигането до четвъртфиналите на световното първенство по футбол се отразява изключително благоприятно на местната икономика, съобщи ББС, цитирайки изследване на Центъра за изследване на търговията на дребно.

Според проф. Джошуа Бамфийлд, ръководител на института, досега английските привърженици на футбола са похарчили с над 800 милиона лири повече спрямо участието на тима на предишното световно първенство и сумата вече е надхвърлила 1 милиард. Ако играчите на Гарет Саутгейт достигнат до финала на турнира, прогнозата на проф. Бамфийлд и колегите му е 2,7 милиарда лири да бъдат похарчени общо за целия турнир.

АНГ

"Всеки гол на Англия носи по 165,3 милиона лири на търговците, продаващи артикули с логото на националния тим, и още 33,2 милиона лири на заведeнията, в които се гледат срещите. На миналото световно първенство Англия отпадна още в групите на турнира, затова и приходите за икономиката бяха минимални", коментира Бамфийлд.

"Заради победите на Англия, хората решават да си купят нови телевизори, компютри, да подаряват екипи и сувенири на децата и близките си. Световното първенство дава много по-голяма свобода на хората да взимат решения за инвестициите си", добави още професорът.

ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018
Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Швеция
17:00предстои
Англия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
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