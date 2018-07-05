БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Ларсон: Можем да спечелим срещу Англия, ако играем на върха на възможностите ни

05 юли 2018 | 15:55
Шведите могат да победят Англия, ако играят на върха на възможностите си, както го правят от началото на световното първенство по футбол, заяви полузащитникът на отбора Себастиан Ларсон. Той прекара по-голямата част от кариерата си в двете най-високи нива на английския футбол, а след като подписа договор с АИК Стокхолм за новия сезон, това може би е последен шанс за британците да го видят на живо.
"От нас зависи само да се концентрираме върху собствената ни игра. Доказахме на нас самите и на всички други, че когато играем на върха на възможностите ни, можем да затрудним всеки отбор. Няма да правим нещо по-различно и срещу Англия", заяви халфът Себастиан Ларсон.
"Очаквам с нетърпение този мач. Това е четвъртфинал на световно първенство и на всичкото отгоре ще се изправя срещу Англия, където прекарах цели 17 години. Със сигурност ще бъде нещо специално. Уважаваме съперника, но ще се концентрираме върху собствените ни усилия. Без значение колкото добри са англичаните", добави той. "Единственият начин да печелиш мачове на световно първенство, е да играеш на върха на възможностите си. Ние го правим от началото на турнира и ще продължим", завърши Ларсон.
Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Швеция
17:00предстои
Англия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Уругвай Франция
  • Бразилия Белгия

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