Ларсон: Можем да спечелим срещу Англия, ако играем на върха на възможностите ни

Шведите могат да победят Англия, ако играят на върха на възможностите си, както го правят от началото на световното първенство по футбол, заяви полузащитникът на отбора Себастиан Ларсон. Той прекара по-голямата част от кариерата си в двете най-високи нива на английския футбол, а след като подписа договор с АИК Стокхолм за новия сезон, това може би е последен шанс за британците да го видят на живо.

"От нас зависи само да се концентрираме върху собствената ни игра. Доказахме на нас самите и на всички други, че когато играем на върха на възможностите ни, можем да затрудним всеки отбор. Няма да правим нещо по-различно и срещу Англия", заяви халфът Себастиан Ларсон.

"Очаквам с нетърпение този мач. Това е четвъртфинал на световно първенство и на всичкото отгоре ще се изправя срещу Англия, където прекарах цели 17 години. Със сигурност ще бъде нещо специално. Уважаваме съперника, но ще се концентрираме върху собствените ни усилия. Без значение колкото добри са англичаните", добави той. "Единственият начин да печелиш мачове на световно първенство, е да играеш на върха на възможностите си. Ние го правим от началото на турнира и ще продължим", завърши Ларсон.