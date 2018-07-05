"Мис Франция" носи късмет на Мбапе (галерия)

A post shared by Alicia Aylies (@aliciaayliesoff) on Apr 17, 2018 at 1:19pm PDT

A post shared by Alicia Aylies (@aliciaayliesoff) on Jun 28, 2018 at 11:48am PDT

A post shared by Alicia Aylies (@aliciaayliesoff) on Jun 16, 2018 at 11:25am PDT

Миналогодишната носителка на титлата “Мис Франция” Алисия Елиес вече е в Русия, за да подкрепя своя любим Килиан Мбапе. Красавицата бе забелязана на трибуните на “Казан Арена” при победата на французите над Аржентина с 4:3, когато нейното гадже стана герой за отбора си с два гола и един пробив за дузпа.Алисия е няколко месеца по-голяма от 19-годишния Килиан, а двамата са заедно от малко преди световното първенство. През май тя се появи на трибуните на “Стад дьо Франс”, за да гледа мач на Пари Сен Жермен. Мбапе е съотборник на Неймар в гранда, след като бе купен за 160 млн. евро от Монако.20-годишната девойка е избрана за най-красива във Франция през 2017 година. Тя е родена на Карибите, във Форт дьо Франс - столицата на отвъдморската територия на Франция Мартиника - Форд дьо Франс. В момента Алисия се разкъсва между Париж и Френска Гвиана, където учи в университет.До нея на трибуните бе още една бивша “Мис Франция” - Рашел Льогрен, която излиза с десния защитник Бенжамен Павар, отбеляза феноменален гол срещу Аржентина.Очаква се двете отново да са на трибуните за 1/4-финалния сблъсък на французите срещу Колумбия, който е в петък от 17:00 часа.