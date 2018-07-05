Орел в зоопарк в Москва вече ще носи името на вратаря Игор Акинфеев

Орел в зоопарк в руската столица Москва вече ще носи името на вратаря на националния отбор по футбол Игор Акинфеев. Стражът спаси две дузпи и беше с основна заслуга при победата на домакините на Мондиал 2018 срещу Испания на осминафиналите в неделя. Редовното време и продълженията завършиха 0:0. Кафявият степен орел има остро зрение и мълниеносна реакция.

"Точно тези качества на вратаря и капитан на Русия донесоха победата на тима в мача срещу Испания на 1 юли", се казва в изявление на кметството на руската столица. Русия ще играе срещу Хърватия на четвъртфиналите на световното първенство в събота.