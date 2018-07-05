Миньоле издири фен през "Туитър"

Вратарят на Белгия Симон Миньоле намери привърженика, който му поиска фланелката след победата с 3:2 срещу Япония на осминафиналите на световното първенство по футбол в Русия. Фенът издигна плакат с надпис: "Миньоле, може ли да ми дадеш своята фланелка", а белгийският вратар с помощта на "Туитър" успя да се свърши с футболния привърженик. Той се казва Арсен Алтибаев и е фен на Ливърпул , в чийто състав е Миньоле.

"За какво си говорихме е тайна. Разбира се, че не е за фланелката. Миньоле ми предложи да се запознаем лично в Казан. За мое щастие, успях да дойда, защото много исках да посетя този град. Сега с нетърпение очаквам срещата с него", заяви Алтибаев в интервю за руската преса.