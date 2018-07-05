Ериксон: На англичаните щеше да им е по-лесно да победят Бразилия, отколкото Швеция

Бившият мениджър на националния отбор на Англия Свен-Йоран Ериксон каза, че на англичаните би им било по-лесно да победят Бразилия, отколкото Швеция. "Трите лъва" срещата родината на Ериксон Швеция в четвъртфинален мач от световното първенство, като нито един от двата отбора не е достигал до топ 4 на Мондиал от поне 24 години. "За Англия би било по-лесно да победи Бразилия, отколкото този отбор на Швеция", каза Ериксон.

"Швеция повече или по-малко ще играе като Исландия на Евро 2016 - те нямат най-добрите футболисти в света и никой от тях не играе във водещ световен клуб, откакто го няма Златан Ибрахимович. Но като отбор те работят заедно и в това са най-добрите. Няма да намерите по-добър тим в това отношение - Швеция е световният шампион по отборен дух", добави Ериксон. Именно Ериксон бе човекът, който изведе Англия за последно на четвъртфинал на световно първенство. Това стана през 2006 година, а четири години по-рано шведът бе достигнал тази фаза на Мондиала отново с англичаните.