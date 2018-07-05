Проблеми за Швеция преди срещата с Англия

Участието на Албин Екдал в мача на Швеция с Англия от четвъртфиналите на Мондиал 2018 остава под въпрос. Халфът има контузия в крака след мача на скандинавците срещу Швейцария от осминафиналите на световния шампионат. 28-годишният полузащитник на Хамбургер не е тренирал след неделя, когато шведите победиха своя европейски съперник с 1:0. Швеция е на четвъртфинал на световно първенство за първи път след 1994 година, когато завърши на трето място в крайното класиране. Шведите играят с Англия на 7 юли в Самара.