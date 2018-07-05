ФИФА осъди поведението на Диего Марадона

"Реакциите на Марадона са напълно излишни и напълно неразумни. ФИФА много съжалява, че прочете такива изявления от играч, който написа историята на нашата игра", заявиха от световната футболна централа.

ФИФА реагира на критиките на Диего Марадона към съдията на мача от 1/8-финалите на Световното първенство между Англия и Колумбия.Аржентинецът нарече работата на съдия Марк Гайгер "грабеж". Легендарният футболист смята, че съдията е допринесъл за класирането на британците на 1/4-финалите.