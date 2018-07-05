Паулиньо пропусна тренировка на Бразилия

Бразилия играе срещу Белгия на четвъртфиналите на световния шампионат, а срещата е на 6 юли в Казан.

Паулиньо пропусна тренировката на бразилския национален отбор, съобщава АФП. Халфът беше единственият в състава на петкратния световен шампион, който не участва в заниманието в Сочи.Паулиньо беше заменен по време на мача от осминафиналите срещу Мексико, спечелен от "селесао" с 2:0, а сега се нуждае от повече време за възстановяване.