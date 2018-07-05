Селекционерът на Япония подаде оставка

На 1/8-финалите на японския отбор поведе с 2:0 през второто полувреме срещу Белгия, но в крайна сметка загуби с 2:3, допускайки гол в петата минута на добавеното време.

Селекционерът на Япония Акира Нишино, чийто отбор достигна до 1/8-финалите на Световното първенство по футбол в Русия ще напусне поста си. Това съобщи президентът на Японската футболна асоциация Козо Тасим."Договорът на Нишино като треньор на японския национален отбор изтича в края на този месец и той не иска да остане", каза Козо Тасим, цитиран от агенция Киодо.Макар и да не обяви официално кой ще бъде наследник Нишино, японските спортни издания съобщават, че водещ кандидат за поста е Юрген Клинсман.Нишино бе назначен през април тази година, когато Японската футболна асоциация реши да уволни предишния селекционер Вахид Халилходжич. Причината бе лошо ниво на комуникация.По време на груповата фаза на Световното първенство, Япония победи отбора Колумбия с 2:1, завърши със Сенегал-2:2 и загуби от Полша с 0:1, но това не попречи на азиатски отбор да вземе второто място в Група Н с актив от четири точки.