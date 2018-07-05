Миранда: Стилът на Бразилия е италиански

Защитникът на Бразилия Жоао Миранда коментира силните страни на отбора и това с какво е по-различен от предишните години. Опитният бранител е на мнение, че "селесао" стои много добре в дефанзивен план.

"Сегашният отбор е по-различен. Вече играем по-стабилно в защита, допускаме малко голове и знаем, че във всеки един момент можем да отбележим гол, защото разполагаме с невероятни нападатели", заяви Миранда.



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"На това световно първенство сме отлично организирани. Бих казал, че имаме италиански стил на игра и сме по-съсредоточени върху действията си в отбрана", добави футболистът на Интер.