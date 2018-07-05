Ребич: Знаем какво да очакваме от Русия

Хърватският нападател Анте Ребич оцени шансовете на тима да прескочи четвъртфиналната фаза и за втори път в историята си да играе полуфинал на световно първенство. Съперник на "ватрените" на 7 юли в Сочи ще е домакинът Русия.

"Анализирали сме отлично руснаците, но по-важното е да внимаваме ние как играем. Ние сме по-добрият отбор и трябва да го докажем на терена. Домакините са много добре организирани, особено в защита. Наясно сме със силните им страни и имаме идея как да им противодействаме", заяви Ребич.



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