Вилиан: В петък ще забравя за приятелството с Азар

“С Еден играем заедно в Челси от 5 години и никога не сме излизали един срещу друг. Предстоящият мач ще е особен за нас”, сподели Вилиан.

“Азар е един от най-добрите футболисти в света. Той притежава и чудесно чувство за хумор. Двамата сме близки приятели, което няма да се промени, но в петък ще трябва да оставим на заден план приятелството си. Никой не може да си позволи сантименти в толкова важен мач”, добави Вилиан.