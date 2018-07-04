Колумбия обмисля да освободи Пекерман и да го замени с друг аржентинец

Старши треньорът на националния отбор на Колумбия Хосе Пекерман вероятно ще бъде освободен от длъжност, съобщиха медиите в южноамериканската страна. 68-годишният аржентинец, който води Колумбия вече шест години, не успя да повтори класирането на тима от Мондиал 2014, когато колумбийците достигнаха до четвъртфиналите, след като тимът му отстъпи пред Англия с дузпи в осминафинален мач.

Според медиите в Колумбия фаворит за нов национален селекционер е друг аржентинец - Рикардо Гарека. Гарека напуска националния отбор на Перу, но по-скоро би предпочел предложение от родината си Аржентина, ако получи такова, отколкото от Колумбия. Вторият най-сериозен кандидат за треньорския пост на Колумбия е местният специалист Хуан Карлос Осорио, който изведе тима на Мексико до победа над световния шампион Германия в груповата фаза на световното първенство.